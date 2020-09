Calciomercato Juve, l’affare Dzeko non si sblocca: riprende quota la candidatura di Suarez

Dzeko rimane in stallo e allora la Juve torna su Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Il bosniaco rimane comunque la prima scelta dei bianconeri, ma la Roma ha necessità di chiudere con Milik per poi potersi privare del suo numero 9. Dzeko è considerato da Pirlo il completamento ideale per Cristiano Ronaldo e Dybala e con il calciatore ci sarebbe già l’accordo: un biennale a 7,5 milioni a stagione. Ma Milik continua a tentennare e se non si chiude prima tra Napoli e Roma Dzeko rimane dov’è. Ecco perché la Juve avrebbe pronta un’alternativa (se così si può chiamare) di lusso: Suarez. L’uruguayano non rientra nei piani del neo-tecnico del Barcellona Koeman e sarebbe un colpo di caratura internazionale per la Juve targata Pirlo.