Calciomercato Juventus, Paratici: “Dzeko? Ci sono anche altre soluzioni. Suarez non arriva”

La Juventus è in campo per la partita di campionato contro la Sampdoria, ma a tenere banco è anche il calciomercato. Prima del match indicazioni di Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport.

DZEKO – “Non c’è una situazione Dzeko, c’è una situazione attaccante. Sappiamo di aver bisogno di un attaccante, sappiamo di doverci lavorare e dove dobbiamo arrivare. Mancano 15 giorni, con calma sappiamo dove dobbiamo arrivare e cosa dobbiamo fare. Oltre a Dzeko ci sono anche altre situazioni”.

ATTACCANTE – “Lavoriamo per un attaccante che con Cristiano e Paulo sia funzionale. Sappiamo dove dobbiamo arrivare, abbiamo in testa i nostri obiettivi che perseguiamo con serenità e calma indipendentemente dal nome.”

SUAREZ – “I tempi burocratici per la cittadinanza sono superiori alla data di scadenza del mercato e della Champions League, quindi possiamo toglierlo dalla lista. Quando c’è stata prospettata l’opportunità di acquistarlo l’abbiamo valutata, gli mancavano alcuni requisiti, abbiamo preso le informazioni per la cittadinanza, non essendo possibile ottenerla in tempo abbiamo lasciato perdere.”