Calciomercato, le notizie di oggi – Due nomi per il Milan, un club di Serie A su Callejon, si muove la Samp

Le notizie di calciomercato più importanti di oggi, sabato 19 settembre.

DUE NOMI PER IL MILAN – Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e un centrocampista per completare il proprio organico. Per il primo ruolo torna in auge il nome di Kristoff Ajer, norvegese del Celtic. Il classe ’98 era già stato seguito nelle scorse settimane e nuovi contatti potrebbe aver luogo a breve. Il calciatore è valutato circa 15 milioni: resta da capire l’eventuale formula del trasferimento, che può essere un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per il centrocampo, il nome nuovo è quello di André Zambo Anguissa, camerunese del Fulham. Il classe ’95, nell’ultima stagione in prestito al Villarreal dove ha collezionato 39 presenze e due gol tra Liga e Copa del Rey, potrebbe diventare un’opzione concreta se si trovasse intesa sulla formula e sulle cifre dell’operazione. Restano comunque vive le piste Bakayoko (prima scelta di Maldini) e Torreira (più defilato). (L’ARTICOLO COMPLETO)

UN CLUB DI SERIE A SU CALLEJON – Grande sorpresa in casa biancoceleste. Tentativo per lo svincolato Callejon. Contatti con il procuratore, l’ex Napoli sta valutando seriamente la proposta.

SI MUOVE LA SAMPDORIA – Non solo Keita. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Superdeporte, Claudio Ranieri avrebbe messo nel mirino Adrien Silva, centrocampista 31enne del Leicester. Trattativa ben avviata.