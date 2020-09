Calciomercato Serie B e Serie C, tutte le trattative: continua il valzer di attaccanti

Non solo la Serie A, operazioni caldissime anche in Serie B e Serie C. Ecco tutte le trattative del giorno, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Grande colpo de Pordenone: preso Davide Diaw dal Cittadella per circa 2 milioni di euro. Come portiere attende Vicario (ex Perugia) dal Cagliari ma valuta anche Scuffet (ex Spezia) dell’Udinese, a centrocampo assalto al Genoa per avere Calò (ex Juve Stabia). Il Pisa è riuscito a riavere Vido. Il passaggio di Tutino (ex Empoli) dal Napoli alla Salernitana si è arenato, inserimento del Lecce. La Reggina su Jallow, il Chievo ha messo gli occhi su Melchiorri del Perugia. La Reggiana su Monachello. Il Vicenza prepara lo sforzo per Galabinov, verso la Spagna Iemmello.

Altro colpo per il Padova, preso Jelenic dal Padova. Un inglese al Como, si tratta di Amrit Bansal-McNulty dal Qpr. La Pro Vercelli su Zerbin, il Perugia tratta Murano del Potenza. Il Catanzaro vicino a Dos Santos, Prezioso, Verna e Izzillo. Tonetto va all’Imolese, Magoni alla Feralpisalò e Loreto alla Turris.