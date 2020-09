Chi è Frabotta, l’esterno della Juve che Pirlo ha preferito a De Sciglio: dal Savio Calcio allo Stadium

Gianluca Frabotta, una partita in Serie A (contro la Roma la scorsa stagione, a campionato ormai finito) e una seconda all’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina della Juve. Preferito a De Sciglio, ha scatenato la curiosità dei tifosi che non lo conoscevano. Una scelta coraggiosa e sorprendente, che sulle prime ha scatenato l’ironia di molti: ma chi è? Si saranno chiesti alla lettura delle formazioni. Poi il giovane terzino ha sfornato un’ottima prestazione convincendo sia Pirlo (che forse lo era già) ma anche gli scettici tifosi. Andiamo a conoscere meglio Gianluca Frabotta.

Chi è Frabotta, l’esterno della Juve che Pirlo ha preferito a De Sciglio: dai dilettanti allo Stadium

Terzino sinistro classe 1999, Frabotta è in forza alla Juve Under-23 e lo scorso 1 agosto, come detto, ha giocato contro la Roma la sua prima gara in Serie A da titolare. Poi Andrea Pirlo ha deciso di puntare su di lui anche contro la Sampdoria, nella prima della stagione 2020-2021.

Frabotta nasce a Roma, ma si forma nel vivaio del Bologna, che nota il ragazzo nel Savio Calcio (società dilettante capitolina) e scommette su di lui a 15 anni: nell’Under 17 felsinea si fa subito apprezzare, tanto da guadagnarsi il salto in Primavera. Roberto Donadoni lo convoca in prima squadra per il match di Coppa Italia contro l’Inter portandolo in panchina. Poi una girandola di prestiti per farsi le ossa: Renate prima, Pordenone poi. Con i neroverdi conquista la storica promozione in Serie B. Nell’estate 2019 posa gli occhi su di lui la Juve, che lo mette sotto contratto. Con la Juve B di Pecchia Frabotta centra i playoff e alza la Coppa Italia di Serie C grazie al successo in finale sulla Ternana. Vanta anche 11 presenze tra Nazionale U-18, U-19 e U-20. A Paratici sono arrivate richieste di prestito da Brescia e Vicenza, ma Pirlo ha dimostrato di credere in lui e Frabotta non solo potrebbe rimanere a Torino, ma addirittura giocare diverse partite fino al rientro di Alex Sandro dall’infortunio e anche dopo, quando ci sarà da fare il turnover per le coppe.