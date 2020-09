Combine Picerno-Bitonto, la Pianese chiede la riammissione

Dopo la conferma della sentenza sulla combine Bitonto-Picerno, la Pianese vorrebbe fare compagnia al Foggia e chiede la riammissione nel campionato di Serie C. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale.

“La U.S. Pianese, preso atto di quanto è stato deliberato dalla Corte di Appello Federale nella giornata di venerdì 11 settembre 2020, che ha confermato quanto disposto dal Tribunale Nazionale Federale, esprime grande fiducia sulla riammissione al campionato di Serie C 2020/2021. La U.S. Pianese ritiene di avere tutti i requisiti necessari in quanto è una Società virtuosa, sempre in regola con i pagamenti, è la prima squadra nella graduatoria delle riammissibili e dopo notevoli e importanti sforzi fatti con l’Amministrazione Comunale di Piancastagnaio ha adeguato il proprio stadio a tutti i requisiti richiesti dalla Lega Pro. Una piccola comunità prestigiosa e seria come Piancastagnaio, importante bacino per tutto il territorio del Monte Amiata e della Provincia di Siena, si auspica di essere tutelata alla pari di una grande città. La dirigenza della U.S. Pianese ribadisce profondo rispetto nei confronti degli organi preposti a prendere tali decisioni e si auspica che prevalga solo il merito sportivo. La Società nel nome del Presidente Maurizio Sani e l’Amministrazione Comunale in quello di Luigi Vagaggini, si tuteleranno in tutte le sedi opportune per far valere le proprie ragioni. Inoltre la U.S. Pianese si ritiene basita e incredula nel leggere su alcune autorevoli testate nazionali di notizie riportate su decisioni già prese dagli organi competenti, ancora prima che siano emesse sentenze ufficiali e ribadisce per l’ennesima volta di essere fiduciosa e meritevole della riammissione al campionato di Serie C”.