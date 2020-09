Giallo Diawara, è caos alla Roma: arrivano le dimissioni del “responsabile” della svista

Un inizio di stagione tormentato per la Roma, di certo non come se lo aspettavano i neo proprietari. In attesa di capire come si risolverà la questione Milik, e anche quella con Dzeko visto l’acquisto di Morata da parte della Juventus, dopo il pari a reti bianche a Verona è arrivata la doccia fredda: il caso Diawara, inserito nella lista degli Under 22 prima del match di sabato sera pur avendo compiuto 23 anni a luglio. Questo ha comportato le dimissioni da parte del segretario generale Pantaleo Longo, il responsabile della svista che rischia anche di comportare la sconfitta per 3-0 a tavolino da parte dei giallorossi.