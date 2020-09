“Dovrebbe andare dallo psicologo, non scendere in campo”: durissimo attacco di Leboeuf

Frank Leboeuf, ex difensore del Chelsea, ha attaccato pesantemente il portiere dei Blues Kepa Arrizabalaga. I londinesi hanno speso 80 milioni di euro per strappare l’estremo difensore spagnolo all’Athletic Bilbao, investimento che non ha dato i frutti sperati visto che Kepa si è reso protagonista di diverse papere nella sua esperienza in Inghilterra, finendo spesso nel mirino delle critiche dei tifosi. Anche contro il Liverpool il portiere ha sbagliato, regalando un gol a Mané. E Leboeuf non l’ha presa bene. Queste le sue parole a ESPN: “Kepa non può giocare, ha la testa su un altro pianeta. Non sente il calcio, non vive il calcio, si starà chiedendo se è ancora un portiere. Non dovrebbe giocare, dovrebbe vedere uno psicologo. Credo che mettere Kepa tra i pali sia forse il vero primo errore che ha fatto Frankie Lampard. Il ragazzo ha totalmente perso ogni fiducia in sé stesso. Mi ricorda la situazione di Fernando Torres, ma quando sei un centravanti se sbagli un’occasione puoi averne un’altra la partita successiva. Se sei un portiere e fai un errore, prendi gol”.