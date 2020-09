Duplice omicidio a Lecce, uccisi l’arbitro Daniele De Santis e la compagna: scatta la caccia all’uomo

Daniele De Santis, arbitro 33enne, ed Eleonora Manta, sua compagna di 30 anni, sono stati uccisi a Lecce. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, il duplice omicidio è avvenuto in un condominio nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del dramma ci sarebbe una lite, con urla sentite da alcuni testimoni. All’arrivo del 118, i due erano già morti: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Il delitto potrebbe avere un movente passionale. Le due vittime sono state raggiunte da numerose coltellate e i testimoni avrebbero visto fuggire dal luogo del delitto un uomo. De Santis era conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro.