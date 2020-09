Foggia e Bisceglie in Serie C: arriva l’ok del Consiglio della FIGC

Foggia e Bisceglie giocheranno in Serie C la prossima stagione. E’ arrivato anche l’ok del Consiglio della FIGC dopo la sentenza su Bitonto e Picerno per la combine del 5 maggio 2019. Alle due società sono stati dati dieci giorni di tempo per finalizzare le procedure di ammissione, che saranno poi prese in esame dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi. Il Foggia sfrutta la mancata promozione del Bitonto, penalizzato di 5 punti e quindi sceso al secondo posto della classifica del Girone H di Serie D 2019-2020, mentre il Bisceglie è riammesso dopo la retrocessione del Picerno all’ultimo posto della graduatoria del Girone C di Serie C 2019-2020.