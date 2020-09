Genoa, arriva l’esito dei test di conferma, il match contro il Torino verso il rinvio! Brivido Juventus-Napoli…

Il Genoa, attraverso un comunicato pubblicato sul sito internet, ha confermato la positività di 14 membri tra staff e calciatori. Questa mattina gli altri componenti della squadra e dello staff sono arrivati in macchina e hanno effettuato il tampone direttamente dall’auto. Buone notizie per i dipendenti e per i dirigenti che sono risultati tutti negativi.

Si va verso il rinvio della partita contro il Torino, il provvedimento sembra inevitabile. Il Genoa spinge per non scendere in campo, sarebbe costretto a schierare la Primavera. I rossoblu hanno tutti i motivi per chiedere di posticipare la sfida, nemmeno i calciatori risultati negativi si sono allenati negli ultimi giorni.

C’è grande attesa anche per conoscere i risultati dei tamponi effettuati nelle ultime ore ai calciatori del Napoli. La squadra ha avuto contatti con i calciatori del Genoa durante l’ultima partita del campionato di Serie A. Dunque, anche il big match Juventus-Napoli è a rischio.