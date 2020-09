Altro positivo al Covid in casa Genoa dopo il portiere Perin, riscontrato nella giornata di ieri. Come riporta l’Ansa, dal secondo giro di tamponi sui giocatori è risultato ‘debolmente positivo’ Lasse Schone, che non è quindi partito alla volta di Napoli e rimarrà in isolamento. Da ricordare che il match del San Paolo è stato posticipato di tre ore e si giocherà oggi alle 18 anziché alle 15.