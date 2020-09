Infortunio Bastoni, anche il difensore dell’Inter lascia il ritiro della Nazionale

Infortunio Bastoni – Anche il giovane difensore dell’Inter, dopo Bernardeschi nei giorni scorsi, lascia anzitempo il ritiro della Nazionale, proprio a poche ore dall’esordio in Nations League contro la Bosnia (fischio d’inizio questa sera alle ore 20.45 al Franchi di Firenze). Il motivo? “Un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Il difensore dell’Inter sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso”, recita la nota sul sito della FIGC.