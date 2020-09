Infortunio Rebic, brutte notizie per il Milan: problema alla spalla per l’attaccante

INFORTUNIO REBIC – Il Milan è in campo per la partita di campionato contro il Crotone, inizio di stagione molto positivo per la squadra di Stefano Pioli. I rossoneri si stanno confermando, a 20 minuti dal termine doppio vantaggio con le reti siglate da Kessie su calcio di rigore e Brahim Diaz.

Al 57′ tegola per il club rossonero, infortunio alla spalla per Rebic che sembra serio. L’attaccante è uscito dal campo molto dolorante, al suo posto è entrato Colombo. Le condizioni del calciatore preoccupano in vista delle prossime gare, la prestazione di oggi del croato è stata molto importante.