Joao Pedro, futuro ancora incerto: il Torino lo punta, il Cagliari tentenna

Una stagione importante, l’ultima, per Joao Pedro, andato in gol con il Cagliari con una certa facilità. L’attacco a due col trequartista dietro ha mandato a nozze il brasiliano, trovatosi alla perfezione con Simeone. Ora, per lui, nuovo allenatore e nuovo modulo. Per Di Francesco, infatti, il 4-3-3 è un must. E joao Pedro, nel tridente, troverebbe posto largo, con meno possibilità di andare a rete.

Il calciatore potrebbe però ritrovare il suo caro vecchio modulo qualora andasse a Torino. Non è ormai un mistero l’interesse dei granata nei confronti dell’attaccante. C’è stato un sondaggio, ma sembra che il Cagliari voglia ragionarci seriamente. Il ds Carta in conferenza stampa ha negato offerte ufficiale pervenute, spiegando come non si strapperebbero i capelli qualora non arrivasse nulla. Una sorta di “nì”, di “cediamo ma forse no”. Forse non è più indispensabile, forse potrebbe partire se l’offerta ci sarà e sarà buona, ma non verrà svenduto. Futuro del tutto incerto, dunque: il Torino spera, il Cagliari temporeggia. Si attendono nuovi sviluppi.