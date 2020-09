Juventus, buona la prima di Pirlo: 5-0 al Novara, le indicazioni dall’amichevole

Buona la prima sulla panchina della Juventus per Andrea Pirlo, contro il Novara sono arrivate indicazioni interessanti in vista dell’inizio della stagione. La prima riguarda il modulo, i bianconeri sono scesi in campo con il 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa, con il rientro di De Ligt il trio sembra già formato. A centrocampo sugli esterni Cuadrado ed Alex Sandro, centrali McKennie, Ramsey e Rabiot, in attacco la coppia Kulusevski-Ronaldo, in attesa di Dybala e probabilmente Suarez. Nel secondo tempo varie sostituzioni, bene Arthur e Pjaca, positivo anche l’ingresso di Douglas Costa.

Nel complesso molto bene gli ultimi arrivati McKennie e Kulusevski, non è stata una partita difficile per i difensori che comunque rappresentano una garanzia. Serve qualcosa in più a centrocampo, bene la coppia Kulusevski-Ronaldo. L’amichevole si è conclusa sul risultato di 5-0, ad aprire le marcature è stato il solito Cristiano Ronaldo. Nella ripresa la squadra di Pirlo si scatena e chiude i conti con Ramsey, Pjaca e nel recupero con la doppietta di Portanova.