Juventus-Suarez, arriva un altro indizio: quel like del fratello…

Ormai non è più una novità. La Juventus ha scelto Luis Suarez per affiancare Cristiano Ronaldo nella prossima stagione. Dopo la rottura con il Barcellona, il club bianconero ha subito avviato i primi contatti e l’accordo sull’ingaggio è stato raggiunto in tempi relativamente brevi. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno sulla risoluzione con il club spagnolo, l’ultimo ostacolo è rappresentato dal passaporto italiano. Suarez dovrà sostenere un esame di livello B1, si sta cercando una data libera per procedere con la prova e risolvere tutto al massimo entro la prossima settimana. I bianconeri sono pronti a liberare spazio con la rescissione di Higuian, il fratello del Pipita è arrivato ieri in Italia, si procederà con la rescissione.

Poi Suarez dovrebbe firmare un biennale per un massimo di 10 milioni di euro compreso di bonus. Nel frattempo è arrivato un altro indizio, direttamente dai social. Proprio dal fratello di Suarez: Diego ha messo like ad un post sulla Juventus che celebra Weston McKennie, il volto nuovo in casa bianconera. Ed il prossimo dovrebbe essere proprio Suarez…