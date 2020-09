“La Juventus ha violato le norme Onu contro la Corea del Nord”, nuova bufera sui bianconeri

Arrivano notizie a sorpresa sulla Juventus, gli aggiornamenti sono stati pubblicati direttamente da ‘L’Equipe. Secondo quanto riporta il giornale, i bianconeri avrebbero violato le regole delle Nazioni Unite sulle sanzioni internazionali contro la Corea del Nord. Nel mirino la cessione a gennaio di Kwang-Song Han ai qatarioti dell’Al-Duhail per un’operazione da circa 5 milioni di euro. Secondo gli esperti del Consiglio di sicurezza il trasferimento viola le risoluzioni delle Nazioni Unite che proibiscono ai nordcoreani di lavorare all’estero. Il Consiglio aveva contattato l’Italia per avvertire la Juventus ma “il trasferimento non è stato annullato”. “Il Consiglio ha nuovamente riferito al Qatar le risoluzioni pertinenti relative a questo caso”.