El Toro e la vacca: Lautaro Martinez alle prese con la mungitura, il finale è tutto da ridere [VIDEO]

In attesa dell’inizio di una nuova stagione, Lautaro Martínez continua a godersi le vacanze. L’attaccante dell’Inter è stato protagonista di un momento divertente sul suo account Instagram, dove ha caricato per lui un video totalmente atipico. ‘El Toro’ è stato filmato mentre mungeva una mucca, ma il finale non è dei migliori. Mentre era intento nell’operazione, Lautaro non si è accorto di uno scatto repentino dell’animale, che lo ha fatto saltare all’indietro. Il video è diventato rapidamente virale sui social network e ha generato migliaia di risate tra i fan, che non potevano credere che Lautaro si fosse spaventato in quel modo. In basso il divertente VIDEO.