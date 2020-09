Lazio, Simone Inzaghi si fa sentire: “Mi hanno promesso dei rinforzi”. Poi parla di mercato e infortunati

Conferenza stampa di fine ritiro per Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. Interessanti indicazioni del tecnico, dal mercato alle condizioni di qualche calciatore fino all’inserimento dei nuovi arrivati: “Abbiamo lavorato un po’ sulle distanze, i ragazzi sono stati bravi. I primi giorni eravamo al completo, poi abbiamo perso i sette nazionali. Sono contento di quello che mi hanno dato. Oggi chiuderemo la prima parte con l’amichevole col Vicenza. Poi ci saranno due giorni di riposo e riprenderemo a Roma. Sappiamo che sarà una stagione difficilissima. Mi sono stati infatti promessi diversi acquisti per far sì che sia una stagione fantastica. Fares e Muriqi sono profili che interessano, noi vedendo tutte quante le altre che si stanno iniziando a muovere in una direzione ci faremo trovare pronti. Strakosha e Reina sono due grandissimi portieri. Strakosha sta facendo bene e vuole migliorarsi sempre. Ha la fortuna di essere allenato da Grigioni e Zappalà. Reina l’ho vouto insieme alla società. Come ho chiesto rinforzi in altre posizioni, l’ho chiesto anche in porta perché bisogna essere pronti in ogni reparto. Reina si è inserito perfettamente, anche Escalante. Abbiamo una colonia argentina e spagnola. Lulic manca a tutti. E’ il nostro capitano. Ho un rapporto speciale con lui, sta facendo di tutto. Gira l’Europa per risolvere la sua situazione, che ancora non ha superato. Leiva sta aumentando sempre i carichi, se ci fosse stato un campo meno pesante lo avrei fatto giocare una mezz’ora. Da lunedì sarà con noi al 100%. Jony una certa esperienza alle spalle. L’anno scorso è stato adattato come quinto a sinistra, non lo aveva mai fatto. Sono soddisfatto, lo sto provando da mezzala con buoni risultati. Lukaku è un giocatore importante se sta bene. Sono contento che abbia disputato tutto il ritiro, negli ultimi due anni ha avuto tanti problemi”.