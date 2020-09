PSG, tonfo alla prima stagionale in campionato: senza i ‘big’ arriva la sconfitta

Una prima da dimenticare. Il Paris Saint Germain inizia la stagione come aveva finito l’ultima, con una sconfitta per 1-0. Certo, qualche settimana fa l’avversario era il Bayern Monaco e i francesi si giocavano la vittoria della Champions League, ma il risultato è lo stesso.

A dir la verità, ne sono cambiate di cose da quella sera, eppure è passato poco tempo. Le brevi vacanze hanno prodotto lunghe conseguenze. Sono infatti risultati positivi al Covid i vari Neymar, Icardi, Di Maria, Keylor Navas, con l’ultima “mazzata” Mbappé, contagiato però dopo il ritiro con la Nazionale. Soprattutto l’attacco, quindi, praticamente decimato. Senza titolari e senza stelle. Ruiz-Atil, Kalimuendo, Sarabia, questo il trio offensivo di questa sera. Risultato? Il Lens vince in casa con un gol di Ganago intorno all’ora di gioco. Inizio in salita per gli uomini di Tuchel, ma lo stesso allenatore è consapevole che con il ritorno dei “grandi” è tutta un’altra storia.