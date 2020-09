Man United, UFFICIALE van de Beek: l’olandese firma un quinquennale

Mancava solo l’ufficialità, ora c’è anche quella: Donny van de Beek è un nuovo calciatore del Manchester United. Il centrocampista olandese ha firmato un quinquennale con i Red Devils. “Non posso spiegare quanto sia incredibile l’opportunità di unirmi a un club con una storia così grande – racconta Van de Beek al sito ufficiale dello United -. Vorrei ringraziare tutti all’Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame speciale con il club. Ora sono pronto per fare il prossimo passo nella mia carriera e competere ai più alti livelli. Tutti mi hanno detto quanto è speciale l’atmosfera di Old Trafford e non vedo l’ora di provarla, una volta che sarà sicuro tornare per i tifosi. La squadra ha alcuni dei migliori centrocampisti al mondo e so che posso imparare da loro e portare la mia forza al gruppo. Parlare con il manager della sua visione della squadra, della direzione che il club vuole intraprendere è stato emozionante e non vedo l’ora di far parte di tutto questo”.