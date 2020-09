“Messi? Deve andare a farsi fot***e, prendere diversi tè all’aglio e acqua. Suo padre ha sbagliato”

Non usa mezzi termini l’ex calciatore del Real Madrid Hugo Sanchez per sintetizzare la situazione Messi, che alla fine ha deciso di rimanere a Barcellona – dopo la lunga diatriba col club – per non incorrere in vie legali. Il messicano, a ESPN, ha rivelato il suo punto di vista sulla vicenda.

“Messi non ha avuto altra scelta che rimanere al Barcellona – le sue parole – a causa dei cattivi consigli di suo padre e dello studio legale, perché avrebbero potuto evitare quel burofax che ha causato debolezza nella sua immagine all’interno della squadra. Non ha altra scelta che prendere diversi tè all’aglio e acqua in questi undici mesi, e cioè deve andare a farsi fot***e e resistere un piccolo anno, 10, 11 mesi, il il tempo necessario affinché abbia la libertà e se ne vada”.