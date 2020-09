Milan-Bodo/Glimt 3-2, le pagelle di CalcioWeb: Calhanoglu è una certezza, Hauge crea scompiglio

Milan-Bodo/Glimt, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan vince, ma quanta fatica. Contro i norvegesi del Bodo/Glimt successo “solo” per 3-2. Rossoneri trascinati da un Calhanoglu in stato di grazia, autore di una doppietta e di tante giocate di pregevole fattura nonostante l’assenza del suo fedele compagno Ibra, fuori dopo la positività al Covid riscontrata quest’oggi.

La partita è vivace, sempre in equilibrio. Attaccanti ispirati, difese disattente. E così gli ospiti vanno improvvisamente in vantaggio. Il migliore dei ragazzi di Knutsen è Hauge, che crea scompiglio sulla sinistra mandando in tilt Calabria. Il suo servizio al centro per Junker vede in ritardo i centrali rossoneri e il Bodo passa. Chi non è in ritardo, per niente, è Calhanoglu, ormai diventato una certezza. E’ una sua sassata da fuori a riportare il Milan sul pari. E, con un assist di fino dopo l’azione personale di Theo Hernandez, serve Colombo per il 2-1. Il tris è sempre del turco, con un piattone dal limite dell’area su azione da corner. Neanche il tempo di respirare che gli ospiti fanno 3-2 con Hauge e fanno vivere ai rossoneri 20 minuti di sofferenza. Kessié e compagni sono stanchi e rischiano, ma tengono fino al 3-2 finale. In basso le PAGELLE della nostra redazione.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 6; Calabria 5, Kjaer 6, Gabbia 5.5, Theo Hernandez 6.5; Kessiè 6, Bennacer 5.5 (79′ Tonali); Castillejo 6 (65′ Krunic 6), Calhanoglu 7.5, Saelemaekers 6.5; Colombo 7 (57′ Maldini 6.5).

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin 5.5; Sampsted 6 (82′ Solbakken), Moe 6, Lode 5.5, Bjorkan 6; Fet 6 (65′ Konradsen 6), Berg 6.5, Saltnes 6; Zinckernagel 6, Junker 6.5 (89′ Boniface), Hauge 7.