“Noi rispettiamo il FPF, Messi poteva andare solo dove non lo rispettano”: la frecciata di Mourinho

“Qui al Tottenham rispettiamo il Fair play finanziario e Messi sarebbe potuto andare solo in una squadra che non lo rispetta”. Una frase. Una sola. Ma eloquente. E’ il tecnico del Tottenham José Mourinho a pronunciarla a Football JOE. Il portoghese, parlando della questione Messi, lancia frecciate a quei club che non rispettano il Fair Play Finanziario. Il riferimento è probabilmente al Manchester City, con cui la Pulce è stata in contatto e graziato dall’ultima sentenza sulla partecipazione in Champions League.