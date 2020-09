Niente tifosi? E allora il dj carica la squadra dagli spalti: “Quando attacca, aumento il volume”

Le partite si stanno giocando senza la presenza del pubblico a causa del Coronavirus, per questo motivo si cercano delle ‘scorciatoie’ per non far mancare il sostegno alle squadre. Franklim Scheleger, dj di professione ha deciso di sostenere i propri beniamini aumentando il… volume. E’ il Fluminense a poter beneficiare del tifo. “Mi sento molto onorato di rappresentare i tifosi della squadra del mio cuore, è una sensazione incredibile, indescrivibile”, ha spiegato ad AFP.

Nel caso del Palmeiras il compito è di Marcos Costi. “In Europa, dove il calcio ha iniziato prima a produrre partite a porte chiuse, hanno iniziato a suonare musica elettronica, meccanica, per ridurre al minimo la mancanza di musica organica da parte dei tifosi. Era qualcosa che era già mezzo previsto”.

Sempre Costi conferma: “Quando Palmeiras attacca, aumento il volume. Nei calci di rigore della finale del campionato paulista contro il Corinthians, quando i rivali stavano per calciatore, ho alzato il volume per infastidirli in qualche modo”.