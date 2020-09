Il piano per riaprire gli stadi in Serie A: tifosi con le… mascherine trasparenti

Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato di Serie A, le prime giornate si giocheranno senza la presenza del pubblico. Si stanno valutando delle soluzioni per permettere l’ingresso contingentato, l’obiettivo è permettere l’ingresso di almeno del 20% della capienza dello stadio. Per il momento non ci sarà la riapertura degli impianti, almeno fino al 7 ottobre previsto dal Dpcm firmato dal presidente Conte. Il comitato tecnico scientifico durante l’ultima riunione ha confermato l’esigenza di mantenere invariato il protocollo di prevenzione.

Ma la novità più importante è che, come riporta ‘Repubblica’ i tifosi dovranno indossare mascherine trasparenti per permettere il riconoscimento facciale da parte delle autorità. Inoltre ogni spettatore dovrà avere uno spazio a disposizione di 2,25 metri quadri per garantire la giusta distanza.