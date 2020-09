“Pirlo si presenta in giacca e non mette le dita nel naso”, la durissima frecciata a Sarri

“La Juventus ha un allenatore zen che non parla, forse un ventriloquo. Porta la camicia bianca, giacca e cravatta. Entra sul campo insieme al presidente Agnelli, Andrea più Andrea. Non mastica filtri ma chewing-gum, non si mette le dita nel naso. Pirlo probabilmente della vita ha già capito tutto. E quando c’è da dire qualcosa alla squadra, lo lascia fare al fidato vice Baronio”. E’ un estratto di Repubblica (ripreso da TuttoJuve) a firma Maurizio Crosetti in cui il giornalista, esaltando le doti del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, sminuisce quelle dell’ex Sarri, poco gradito dal presidente Agnelli – probabilmente – anche a causa di queste piccole abitudini.