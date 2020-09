Roma-Juventus 2-2: Fonseca recrimina per il risultato, Pirlo per la prestazione

Arrivano le dichiarazioni dei protagonisti dopo la partita di campionato tra Roma e Juventus, 2-2 il risultato finale. Il primo a presentarsi ai microfoni di Sky Sport è Fonseca. “Abbiamo fatto una buona partita, non sono soddisfatto del risultato. Dzeko è molto sereno e motivato. Ha lavorato molto per la squadra, ha sbagliato sotto porta ma oggi ha fatto una buona partita. Non abbiamo concesso opportunità. La squadra stava bene e non ho fatto 5 sostituzioni. Ho totale fiducia anche nella società. Dzeko? Stavamo tutti insieme quando abbiamo parlato della sua situazione di mercato”.

Poi Andrea Pirlo: “Sapevamo di affrontare una formazione che attaccava con tanti giocatori e che la partita sarebbe stata diversa. Abbiamo fatto un passo indietro ma siamo una squadra in costruzione, un punto guadagnato, chi è entrato ha fatto bene, Arthur non giocava da sei mesi, Bentancur bene dopo l’infortunio. Volevamo sfruttare l’uno contro uno davanti e giocarsi le chances in avanti, non è andata bene ma sapevamo che potevamo avere qualche difficoltà. Morata e’ arrivato due giorni fa, Arthur è entrato bene e deve migliorare, Bentancur è arrivato con un infortunio e deve migliorare”.