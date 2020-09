Serie C e Serie D, deferiti due club per violazioni CO.VI.SO.C

In attesa dell’inizio dei campionati di Serie C e Serie D, due club sono stati deferiti per violazioni CO.VI.SO.C e adesso rischiano punti di penalizzazione. Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare.

La Società CALCIO CATANIA S.p.A.:

per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.;

per la violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. 227\A del 18\06\2020:

per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver pagato, entro il termine del 15/07/2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, titolari di contratti con compensi annui lordi non superiori ad euro 26.644,00, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

per la violazione dell’art. 33, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. e al C.U. 227\A del 18\06\2020:

per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver pagato, entro il termine del 15/07/2020, gli emolumenti netti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S.

La Società ROBUR SIENA S.p.A.: