Spezia-Sassuolo 1-4, le pagelle di CalcioWeb – Italiano, difesa da incubo: De Zerbi si diverte

Spezia-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match delle 12.30 della seconda giornata del massimo campionato italiano tra gli uomini di Italiano e quelli di De Zerbi, giocato al Manuzzi di Cesena. E’ stata la prima assoluta in Serie A per i liguri. Un incubo, però. I neroverdi dilagano nella ripresa con Berardi, Defrel e Caputo, che segna al quarto tentativo dopo ben tre gol annullati. Gol della bandiera dei liguri con Galabinov, prima storica rete assoluta in Serie A dei bianconeri che era valso il momentaneo pari. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

SPEZIA (4-3-3): Zoet 5.5; Sala 4 (Ferrer 6), Erlic 4.5, Dell’Orco 4, Ramos 4.5; Bartolomei 6 (Deiola 6), Ricci 6.5, Pobega 6 (Mora 6); Agudelo 5.5 (Farias 6), Galabinov 6.5, Gyasi 5.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 5.5, Ferrari 7, Kyriakopoulos 6.5 (46′ Muldur 6); Obiang 6 (46′ Bourabia 6), Locatelli 6.5; Berardi 6.5, Djuricic 7, Defrel 7 (Traore 6); Caputo 7.