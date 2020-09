Squalificati Serie A, non solo Dijks: in sei salteranno la seconda giornata

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 settembre 2020, ha preso le sue decisioni per quanto riguarda gli squalificati di Serie A. Per quanto riguarda la gara Hellas Verona–Roma, sconfitta a tavolino per 3-0 dei giallorossi. Oltre a Djimsiti e Romero (Atalanta), de Vrij (Inter), Maggiore e Terzi (Spezia), che non sono scesi in campo nella prima di campionato in quanto le partite Lazio-Atalanta, Benevento-Inter e Udinese-Spezia sono state rinviate al 30 settembre, salterà la seconda giornata anche il difensore del Bologna, Mitchell Dijks, espulso contro il Milan. Di seguito tutte le decisioni.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIJKS Mitchell (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

b) ALLENATORI

AMMENDA € 5.000,00

JURIC Ivan (Hellas Verona): per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, in più occasioni durante l’incontro, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.