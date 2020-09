Suarez e Vidal, le ultime su Juve e Inter: il ds del Barcellona esce allo scoperto

Il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato di calciomercato durante la presentazione di Miralem Pjanic come nuovo calciatore dei catalani. Tra le domande dei giornalisti, ovviamente, anche quelle sul futuro di Vidal e Suarez, con destinazione Serie A. “E’ confermato che si sta procedendo alla cessione di Arturo Vidal. Ne approfitto per ringraziarlo per quel che ci ha dato in questi anni. Suarez? Dobbiamo rispettare i giocatori e i loro contratti, il mercato è aperto fino al 5 ottobre e molto può succedere da qui ad allora”.