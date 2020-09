Totti manda un videomessaggio alla giovane Ilenia: la ragazza si risveglia dopo 9 mesi di coma

Una storia da raccontare quella di Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio in coma da 9 mesi dopo un terribile incidente stradale. Si è risvegliata successivamente ad un messaggio inviato da Francesco Totti. Era il 15 dicembre quando con un’amica andò a sbattere contro un albero, restò gravemente ferita fino al coma.

Nove mesi veramente difficili, fino al videomessaggio arrivato dal suo idolo. “Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te”, l’intervento del Pupone è risultato decisivo per la salute della ragazza. Adesso i genitori si sono già mossi per provare a realizzare un altro sogno di Ilenia, quello di incontrare personalmente l’ex calciatore della Roma.