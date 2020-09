Truffa esame Suarez, l’Università si cautela: “Correttezza e trasparenza delle procedure”

Truffa esame Suarez – L’Università per Stranieri di Perugia ha deciso di uscire allo scoperto dopo la notizia bomba di questa mattina riguardante le irregolarità in merito all’esame svolto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana: “In relazione agli accertamenti in corso – si legge nella nota ufficiale dell’Ateneo – l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso”.