“Vidal giocava perché amico di Messi? Certe decisioni non volevo capirle, non eravamo migliori amici…”

“Vidal giocava perché era amico di Messi? Non lo so, mi sono sempre messo a disposizione dell’allenatore anche se certe decisioni non volevo capirle, ma per il bene del gruppo l’ho fatto”. Rakitic da qualche giorno è un nuovo calciatore del Siviglia, ma alcune frecciate nei confronti del Barça fanno riflettere. “Non posso dire certo che io e Messi eravamo migliori amici, ma mi ha sempre trattato bene. Non mi ha mai parlato della sua volontà di lasciare il Barça, l’ho saputo dai media” le sue parole ai media spagnoli.