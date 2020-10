Una notizia un pò a sorpresa in vista della partita di Champions League tra Juventus e Barcellona. E’ uno dei periodi peggiori della storia del club blaugrana, in campo la squadra non sta convincendo e dal punto di vista dirigenziale la situazione è sempre più incerta. Adesso arriva un aggiornamento direttamente dalla Spagna. I quotidiani parlano di possibili dimissioni del 57enne patron catalano Josep Maria Bartomeu, potrebbe lasciare a breve la guida del club. Secondo quanto riporta ‘Sport’ Bartomeu potrebbe rassegnare le dimissioni in segno di protesta contro la decisione del governo catalano che non avrebbe accettato la richiesta di posticipare il referendum in programma il prossimo 1 e 2 novembre e dove verrà sancita la sfiducia nei confronti del presidente. Bartomeu potrebbe anticipare i tempi e dimettersi.