Capello durissimo con Totti: l’attacco è clamoroso

Fabio Capello senza peli sulla lingua. L’ex allenatore della Roma non si è risparmiato e ha lanciato frecciate all’indirizzo di Francesco Totti. Tanti gli argomenti trattati. “Ronaldo il fenomeno era il più forte di tutti, è stato il migliore. Ma è stato anche il giocatore che ho fatto cedere dal Real Madrid perché non voleva perdere peso” le parole ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’. “Cassano? Giocatore straordinario, però purtroppo anche lui dopo un anno non aveva capito la sua forza. Un talento sprecato. Totti? Io ho sempre chiesto e dato rispetto ai giocatori. Devi essere capitano non solo per lo scambio del gagliardetto. Devi essere leader in tutti i momenti. Volevo che fosse così”.