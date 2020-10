Aumentano i casi di Coronavirus nel campionato di Serie A. Dopo quelli di Atalanta e Sassuolo, anche il Parma ha comunicato una nuova positività.

Il Parma Calcio 1913 comunica sui propri canali ufficiali “che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatori che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani contro l’Inter: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore”.