Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, il portoghese torna in Italia e scoppia la polemica

Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus, la conferma è arrivata direttamente dalla Federazione portoghese. Adesso il bianconero è finito di nuovo nella bufera.

L’attaccante non farà la quarantena in Portogallo e, contro le regole sull’isolamento, la Juventus ha deciso insieme al proprio giocatore di farlo rientrare a Torino per svolgere i dieci giorni di quarantena previsti dal nuovo Dpcm del Governo. Cr7 è già in volo per l’Italia, poi si sposterà presso la propria abitazione per l’isolamento. Non sono mancate le polemiche per la decisione di viaggiare da positivo.