DAZN pensa in grande: vuole tutta la Champions League

DAZN ha intenzione di raddoppiare: dopo la Serie A l’obiettivo è quello di acquisire i diritti anche della Champions League. E’ l’indiscrezione lanciata da Milano e Finanza, pronta un’offerta per l’intero pacchetto dei diritti tv della massima competizione europea per il triennio 2021-24. Nella giornata di domani si concluderà l’asta e nel giro di 48 ore l’Uefa aprirà le buste. Saranno delle cifre al ribasso, DAZN punta a tutto mentre Sky non può permettersi l’esclusività delle immagini. Defilata Amazon che intende trasmettere solo determinati match. Discorso ancora incerto per quanto riguarda l’Europa League.