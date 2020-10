Denilson Gabionetta, il brasiliano dal piede d’oro riparte dal Portogallo. Tante esperienze in Italia

Denilson Gabionetta è un calciatore con le spiccate qualità dal punto di vista tecnico, come la maggior parte dei brasiliani. E’ stato protagonista di esperienze nel campionato italiano, è sembrato ad un passo dalla definitiva consacrazione ma non è mai riuscito ad ‘esplodere’. Un mistero per un calciatore così forte e con un piede veramente magico. Ha dimostrato di essere molto forte nel dribbling, nell’uno contro uno ed in velocità è difficile da fermare. Adesso è pronto per una nuova avventura, dopo essersi svincolato ha trovato l’accordo con l’Olhanense, una squadra portoghese. Si tratta di un campionato che può mettere in evidenza le sue caratteristiche.

La carriera di Gabionetta

Inizia la carriera nella squadra brasiliana dell’Hortolândia, viene mandato in prestito in tante squadre italiane: Varese, Pisa, Albinoleffe e Crotone. In particolar modo la stagione con il club calabrese è molto positiva, si mette in mostra con ottime giocate. Viene chiamato dal Torino, è l’occasione più importante. Il campionato non è entusiasmante ed il club granata decide di non riscattarlo. Torna al Crotone, la piazza sembra essere la sua realtà migliore, diventa un punto di forza nel campionato di Serie B. Viene prelevato dal Parma, ma nel mercato di gennaio lo gira in prestito al Cluj, anche in questo caso non viene però esercitato il riscatto. Nel 2014 firma per la Salernitana ed ottiene la promozione. Inizia a girare il mondo, nel 2016 viene acquistato dal Hangzhou Greentown società della massima serie cinese, poi con i ciprioti dell’AEL Limassol, un altro ritorno in Cina con il Meizhou Meixian Techand, club della seconda divisione cinese. Approda in Brasile, nel 2019 torna in Italia, al Padova in Serie C. Adesso questa nuova avventura, con la maglia dell’Olhanense.