Ex Juventus si dimette dal ruolo di allenatore: “manifestazione di insicurezza”

E’ durata pochissimo la prima esperienza da allenatore di Tiago Mendes, ex centrocampista. A fine luglio era stato nominato tecnico del Vitoria Guimaraes, squadra di prima divisione portoghese. Adesso ha deciso di dimettersi, dopo appena tre giornate frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

“Il Vitoria Sport Clube è stato sorpreso questo giovedì dalla decisione dell’allenatore della prima squadra, Tiago Mendes, di porre fine al suo legame con il club. La posizione manifestata interrompe un lungo mese di lavoro tra la dirigenza e l’allenatore per la costruzione e la preparazione di una rosa che permettesse di attuare la politica sportiva del club e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Considerando che tutte le decisioni prese in relazione alla squadra principale hanno avuto la partecipazione e l’accordo dell’allenatore, e che ha sempre avuto totale autonomia nell’esercitare la sua leadership, la società ritiene che una tale posizione, presa già ad inizio stagione e in una settimana in cui l’allenatore sta frequentando il corso UEFA Pro, può essere ricevuto solo come una manifestazione di insicurezza incompatibile con Vitória SC”.