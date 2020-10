“Il Genoa Cfc comunica che Luca Pellegrini e Marko Pjaca sono risultati negativi al Covid-19. Entrambi i calciatori hanno sostenuto oggi le visite di idoneità medico-sportiva”. E’ il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Genoa. Arrivano buone notizie per l’allenatore Maran in vista dei prossimi impegni in campionato.