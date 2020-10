Gol Higuain, prodezza del Pipita su calcio di punizione [VIDEO]

Gonzalo Higuain si riscatta. Dopo il rigore sbagliato all’esordio, l’attaccante argentino è stato assoluto protagonista nella trasferta contro i New York Red Bulls. Padroni di casa in vantaggio al 53′, passano appena 2 minuti e l’Inter Miami raggiunge il pareggio. La sfida sembra indirizzata verso il pareggio, poi il Pipita trascina la squadra verso la vittoria. All’81’ calcio di punizione, Higuain si prende il pallone e lascia partire un destro potentissimo che si infila sul palo del portiere. In basso ecco il video del gol dell’ex Juventus.