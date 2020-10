Ottime notizie per l’Inter, Antonio Conte ma soprattutto Skriniar, il difensore è infatti guarito dal Coronavirus dopo che l’ultimo tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo. Il calciatore torna a disposizione del suo allenatore dopo tre settimane, lo slovacco era risultato positivo ad un tampone con la Nazionale. Adesso Skriniar dovrà sottoporsi ad una serie di test per ottenere l’idoneità, solo successivamente potrà mettersi a disposizione della squadra. Ovviamente non prenderà parte alla sfida contro il Parma, l’obiettivo è tornare per il fondamentale scontro in Champions League contro il Real Madrid.