Il mondo si è alzato stamattina con una brutta notizia, la morte di Sean Connery: aveva 90 anni. L’attore è diventato celebre grazie al personaggio di James Bond, la sua incarnazione dell’Agente 007 è stata riconosciuta come la migliore in assoluto. Sono stati tanti i film che hanno caratterizzato la sua carriera, come per esempio ‘Gli Intoccabili’ che gli ha regalato il Premio Oscar. L’attore scozzese era malato ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Come riporta la BBC è morto nel sonno, senza soffrire, mentre si trovava alle Bahamas.In basso un video con il ricordo di Paolo Di Canio.