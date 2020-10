Napoli, Gattuso e De Laurentiis in coro: “che peccato non aver giocato contro la Juve!”

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso commenta così il netto successo contro l’Atalanta, ecco le parole a Sky Sport: “Ho rosicato più di tutti. La Juventus è la squadra da battere, ma in questo momento è un cantiere aperto. L’impressione è che potevo andare a giocarmela perché avevo la squadra in condizione, facevo giocare lo stesso undici di oggi. Demme al posto di Bakayoko. Sono arrabbiato perché non ci hanno fatto partire, alle sette meno cinque eravamo sul pullman. Chi ci ha detto che non volevamo partire non ha detto la verità, al massimo perdevamo 3-0. Quando parlo io parlo con la società, il presidente, il direttore Giuntoli, Chiavelli. Quando ho parlato con la società sono rimasto che la partita si doveva giocare, tranquillamente”.

Poi il messaggio su Twitter del presidente De Laurentiis. “Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino”.