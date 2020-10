“E’ un pagliaccio”, il difensore durissimo contro Neymar

“Sinceramente è un grande calciatore, uno dei migliori al mondo, ma per me in realtà è solamente un pagliaccio. È cosciente di quello che può fare in campo, un giocatore eccezionale, ma al minimo contatto vola via. Si è buttato in area quattro o cinque volte per vedere se gli davano il rigore e alla fine è riuscito nel suo obiettivo: gliene hanno dati due, che però non c’erano” sono le pesanti dichiarazioni di Carlos Zambrano, difensore del Perù e del Boca Juniors al programma televisivo ‘La banda del Chino’ che ha deciso di lanciare pesantissime accuse a Neymar, attaccante della Nazionale brasiliana.