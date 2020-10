Risultati Serie B, 6ª giornata: scatto del Chievo, gol e spettacolo tra Vicenza e Pisa. La classifica

Risultati Serie B – Giornata incredibile valida per il campionato di Serie B, tante emozioni in una categoria sempre equilibrata che regala tantissimi colpi di scena. Nel primo match colpo grosso del Monza che ha vinto contro il Cittadella, la squadra di Brocchi respira e conquista la prima vittoria in campionato. Bene in trasferta il Pordenone, 0-1 contro l’Ascoli. Non decolla la stagione del Brescia, solo 2-2 contro l’Entella. Spettacolo tra Vicenza e Pisa, finisce 4-4. Vittoria a tavolino della Salernitana, la Reggiana non si è presentata per le troppe assenze dovute al Coronavirus. Interrotta per nebbia Venezia-Empoli sul risultato di 2-0. Ecco i risultati e la classifica.

Risultati Serie B

Serie B (ITA)

14:00 Cittadella – Monza 1-2

16:00 Ascoli – Pordenone 0-1

16:00 Brescia – Entella 2-2

16:00 Chievo – Cosenza 2-0

16:00 L.R. Vicenza – Pisa 4-4

16:00 Salernitana – Reggiana 3-0 A TAVOLINO

16:00 Venezia – Empoli INTERROTTA

LA CLASSIFICA